渣馬明年2.12開跑　名額2.5萬個　跑手周五起可報名

受新冠疫情影響，本港多項大型體壇盛事被迫停擺。渣打銀行(香港)有限公司今日(11月1日)宣布，第25屆香港渣打馬拉松於明年2月12日舉行，周五起(4日)分階段接受跑手報名，公眾抽籤則於本月15日開始，3項賽事共設2.5萬個報名名額；參加者需符合疫苗通行證接種時間接的最新指引及「藍碼」要求。香港田徑總會主席關祺表示，正與政府協商，希望參賽名額有上調空間。

今屆賽事分別一沿以往設有「全馬」、「半馬」、10公里共3個組別，設2.5萬個名額，包括全馬及半馬各佔6,000、10公里則有1.3萬個，大會亦已預留名額予成功報名「渣馬2020」人士。報名費用介乎420港元至600港元不等。「全馬」及「半馬」以尖沙咀彌敦道為起點；10公里則由東區走廊出發。所有於3小時及3小時半內完成全馬的香港跑手，特別獎金加倍至1萬港元。

關稱，相信跑手可一沿以往只需在起步前佩戴口罩，起跑後則可脫下，另正積極研究更好方法安排托運跑手行李。被問到隨着入境政策放寬至「0+3」，有信心能吸引多少國際精英跑手參與。關稱，正委託代理人協助尋找海外跑手，形容進展良好，有關成績和名單詳情將適時公布，他續透露，若根據國際金標賽事規矩，至少需招攬6男6女或以上。

為配合政府要求，防疫措施將沿用去年安排，包括所有參賽者必須符合疫苗通行證接種時間表的最新指引；活動前48小時需親身領取跑手包，並即場進行核酸檢測，大會同時提醒跑手完成檢測後，應避免前往人多密集地方。經核實疫苗接種記錄後，參加者會各自獲分派大會手帶，於進場之用。比賽當日跑手亦需先自行進行快速檢測，到達場內時向工作人員展示相關無染疫結果；另亦要符合疫苗通行證「藍碼」要求。大會續說，一旦賽事因疫情或其他因素而被迫取消，若在比賽舉行的14天前取消，跑手可獲50%報名費退款；14天內取消則不獲退款。