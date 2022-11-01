涉初選47人案　趙家賢袁嘉蔚及徐子見　今進行案件管理聆訊

參與前年泛民立法會初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，47人已全部完成交付到高院處理的程序，當中29人包括戴耀廷、黃之鋒及毛孟靜等已表明會認罪。高等法院今（11月1日）就29人當中的趙家賢、袁嘉蔚及徐子見進行案件管理聆訊。趙表明希望在不認罪被告審訊後才處理他的判刑，徐則希望在審訊前處理他的判刑。至於袁方面則稱希望盡快處理其判刑，另外又認為不應由3名法官處理其判刑，而是如一般案件般由一名法官處理，控方則表明反對。法官最終認為應開庭處理此方面的爭拗，並押後至11月28日處理。

涉案47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。其中29名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威及呂智恆。他們分成11批先後在高院進行案件管理聆訊。

除了今天須出庭的趙家賢等3人外，另外亦有6名被告列席旁聽，當中包括毛孟靜、吳敏兒及朱凱廸等。袁家蔚的代表律師於庭上亦提出，袁早前承認的案情當中，涉及串謀的部份，與最初袁與他人達成的相關協議不相同。不過處理本案的3名法官指出，不應由法官去處理被告已承認的案情，並認為如有不同意的地方，應由控辯雙方自行商討及解決。另外，法官陳慶偉於庭上透露，有關不認罪的被告方面，法庭預計將於明年農曆新年後開審，預計審訊55天，並希望於暑假前完成審訊。

案件編號：HCCC 70/2022