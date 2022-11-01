港島萬聖節周末打擊交通違例　拘13司機涉酒駕及非法載客等

警方港島總區交通部連同中區警區特遣隊，於萬聖節周末(10月28至31日)期間，於中環蘭桂坊一帶進行打擊非法載客取酬及的士濫收車資的行動，期間派員喬裝乘客，乘搭的士前往港島其他地點，並以涉嫌「收取超過訂明收費率的的士租用費」、「沒有撥動的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」等拘捕4名本地男的士司機。

另外，警員亦喬裝乘客在中區租用4輛客貨車前往不同地點。到達目的地後，各車司機涉嫌向警員收取車資。警方經調查後，相信該4輛客貨車並沒有由運輸署發出的出租汽車許可證，遂以涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕該4名本地男司機。上述被捕8名男司機(31至61歲)已獲准保釋候查，並須於十一月中旬向警方報到。涉案客貨車及的士亦因殘缺及懷疑非法改裝，以致不適宜於道路上駕駛，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，被拖走作進一步檢驗。

此外，警方亦預期節日期間部分駕駛人士可能酒後駕駛，遂於港島策略地點部署路障，截查可疑車輛並向司機進行酒精呼氣測試。在十次預檢呼氣測試行動中，警方一共截查240輛車，並以涉嫌「酒後駕駛」拘捕5名司機。