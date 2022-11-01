《立場》煽動案正式開審　控方指其於社會事件推波助瀾

警方國家安全處去年底以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕6名《立場新聞》高層或前高層，並落案控告起訴其董事鍾沛權、前署理總編輯林紹桐及其經營公司串謀發布煽動刊物罪。案件今天（1日）於區院在法官裁定控方可以使用被辯方指超過檢控時限的文章指控被告後，由控方宣讀開案陳詞正式開審。

控方在開案陳詞指，指《立場新聞》的經營公司在2019年社會事件爆發後的公眾入帳款項大幅上升，由月收數十萬港元升至逾千萬港元，年收入更由數百萬港元升至逾8000萬港元；且《立場新聞》又在多名政治人物流亡被通緝後，刊登他們的專訪、網誌及報道，宣揚他們的違法行為及理念；刊登的文章亦包括他人評論《港區國安法》、亦曾有報道包裝鄒幸彤為人權鬥士等。控方直指各被告有犯罪協議，將《立場新聞》作為平台，有意圖藉刊登具煽動意圖文章煽動他人，且配合反政府社會事件下細心安排，推波助瀾。

本案3名被告依次是公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲、無業）及林紹桐（34歲、編輯），他們共被控1項串謀發布煽動刊物罪。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促改變其他在香港的依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。辯方昨就控方用以作為檢控基礎的17篇文章中的，質疑有10篇文章已過檢控時效，認為控方不應用作提控，法官今駁回辯方的爭議，認為控方可以使用該些文章來指控被告，詳細理由則留待日後裁決時一併頒布。

案件編號：DCCC 265/2022