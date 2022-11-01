8人涉載理大示威者逃　案件押至明日繼續　被告均續准保釋

2019年11月警方封鎖圍堵理工大學期間，8人涉嫌意圖協助理大內的示威者逃避警方逮捕，因而被控妨礙司法公正及危險駕駛等罪。案件今日（1日）在區域法院開審，其中3男改為認罪。承認案情提及，警方拘捕其中一名被告後，在其手機內發現他曾問他人逃出理大的方法，稱「想跟隊由渠口出去。」以及形容當時理大的情況「勇敢嘅都走哂，最軟最弱嘅上白車，淨返想搏一搏又唔敢搏嘅人。」暫委法官鄭念慈把2人的求情押後至11月17日。案件押後至明日繼續，期間所有被告均續准保釋。

案中8名被告為葉嘉祺（27歲，司機）、何志豪（28歲，裝修工）、鄭錦滿（32歲，立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任）、黃逸滔（25歲，無業）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）、林泳汶（31歲，廣告導演）及梁祖光（24歲，報稱售貨員）。葉嘉祺、黃逸滔及梁祖光各自承認一項司法公正罪，梁另被控危險駕駛罪，該罪獲控方同意存檔法庭，不予起訴。由於黃臨時才決定認罪，故有關他的案情於明日處理。餘下被告則維持不認罪及受審。

案情指，2019年11月20日，清晨約5時半，有巡警發現葉嘉祺與一名男子正沿忠孝街逃跑，於是將2人截停。葉在查問下稱，他於11月17日因為尋找朋友才進入理大，但找不到朋友，故翌日便游繩逃出。及後他打算為從理大逃出來的人提供義載，而身旁的男子是他第一次義載的對象。警方發現葉的一輛輕型貨車停泊在建灣街。此外，同日早上7時半，警方在暢通道南發現一處渠口的渠蓋被人打開，多人從中爬出，其後附近有一輛私家車逆線行駛。該車無視警員要求降下車窗的命令，在撞到一名女警的右大腿後始停下，車上司機梁祖光因而被捕。其後警方在梁的手機內，發現他曾與他人討論從水渠逃出理大的情況。

案件編號：DCCC 314,363/2021