凱施餅店中環鴨脷洲兩舖欠租　被入稟追討約237萬元

早前被指拖欠薪金及強積金供款的凱施餅店，其經營公司昨(10月31日)分別被2間公司入稟高等法院，指其位於中環及鴨脷洲的舖位，拖欠租金等費用，追討合共約237萬港元款項。

其中一案的原告是東亞銀行有限公司及滙中興業有限公司，被告是凱施食品有限公司。入稟狀指，原告在2020年9月16日與被告達成協議，將德輔道中一地舖租予被告。惟被告自2022年6月1日開始，被告便沒有繳付租金及相關費用。原告因此追討共約208.1萬港元。另外，原告要求被告由2022年11月1日起，每月繳付38.8萬港元作租金；以及約1.68萬港元，作為冷氣及相關管理費，直至被告將舖位交吉。

另一案原告是Estate Dragon Group Limited，被告依次是凱施食品有限公司、元雪全及蕭偉堅。入稟狀指，被告自2022年4月27日起，將鴨脷洲海怡西商場一店舖租給被告。惟被告自2022年8月1日開始， 便未能繳付共約29.4萬港元租金連管理費。此外，原告要求被告由2022年11月1日起，每月繳付約1.8萬港元，作為租金及管理費等，直至被告將舖位交結。

案件編號：HCA 1450-1451/2022