月全食夥月掩天王星　11.8晚罕有本港上演

本港下周二(8日)將會出現月全食和月掩天王星天文現象，兩個天文現象同時發生極為罕有，而香港更是全球最適合觀測是次天文現象的城市之一。惟天王星因光度較低，只適宜透過望遠鏡觀測。康文署今(1日)表示，屆時香港太空館會在晚上6時至9時，在網上平台直播是次天文現象。

康文署表示，是次月食會在當日下午5時37分月球東升前已經開始，至傍晚6時16分，當月球完全進入地球影子時便會出現月全食，過程歷時1小時26分鐘。屆時月球會呈不常見的銅紅色，並且剛巧掩食天王星。如天氣情況許可，面向東至東北方且視野不受遮擋的地點將是觀賞月食過程的最佳位置。香港太空館屆時會透過其YouTube頻道及Facebook專頁直播是次天文現象，並分享與月食、掩星及天王星等相關的有趣知識。太空館亦會在本周六(5日)在平台講解是次天文現象的特色，並提供觀測貼士。

月食是其中一種最容易觀測的天文現象，而月掩天王星雖然偶有發生，但只有當月全食發生時，月球亮度大幅下降，市民才可以在望遠鏡中同時看到月球及天王星。如天氣情況許可，面向東至東北方且視野不受遮擋的地點將是觀賞月食過程的最佳位置。太空館建議市民到東至東北方沒有障礙物的地點觀測，例如中西區海濱長廊、尖沙咀星光大道、白石角海濱長廊等。