荃灣至掃管笏段單車徑涉填海工程　團體指得益大於損失

政府上月起就擬建荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑，展開為期兩個月的公眾諮詢，以作為「新界單車徑網絡」的「最後缺環」。有關注團體指，據建的單車橋覆蓋維港一小部分面積，而施工時需臨時填海搭建工作台，觸及《保護海港條例》，但項目對維港實際影響細，權衡得益大於損失下遂不反對興建，認為市民更享受維港。

保護海港協會主席陸恭正稱，該會與政府代表和工程顧問的數次會面後，認為項目為香港及新界提供急需的休閒、體育和康樂設施。詳細審視後，接受項目符合《保護海港條例》和終審法院判決，有凌駕性公眾需要，不會反對此項目。他又指，《保護海港條例》目的保存及保護維港，防止過度和無充分理由的填海工程，而不是阻礙有公眾需求的項目，支持當局興建經詳細規劃的海濱長廊，重要的單車徑可吸引更多人前往維港，提升他們對維港得享用。

據政府資料顯示，荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑長約17公里，沿途風景優美，可眺望汀九橋、青馬大橋、馬灣海峽等景色，並設有3個休息處。由於青山公路兩旁的可用空間有限，當局指將善用現有的行人路，沿海建造部分單車徑路段，而部分路段須以單車橋、隧道或護土牆形式沿海興建。當局指已盡量把工程對維港影響減至最少，但仍有兩個地點有機會或將涉及《保護海港條例》規管。其中，近水灣泳灘附近有一段長約25米的單車橋，落成後部分永久結構會覆蓋屬維港範圍的海面；其次，工作施工期間，上址以及於近油柑頭碼頭亦需架設臨時工作台，以興建單車橋永久結構。