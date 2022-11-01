津貼不足　寄養家庭料三年減近20%　平均10個孩子爭一個家

流離失所的兒童需要寄養家庭照顧，有調查發現本港寄養家庭將在三年內大減近兩成，寄養家庭面對老齡化及津貼不足等五大挑戰，目前平均10名兒童爭一個新家，僧多粥少的情況下恐令更多兒童被迫留在潛在危機的原生家庭及環境，影響身心發展。基督教服務處建議當局提升津貼額及增加社會認同感等增加寄養家庭數目，為兒童提供適切照料。

社會福利署設有1,015個一般寄養服務住宿名額，香港基督教服務處為香港 11 間提供寄養服務的機構之一，提供全港20%的寄養服務，該處於今年4月至6月進行「寄養家長之服務經歷及意見調查」，以問卷訪問該處督導的一般寄養家長，共收集118份有效問卷。調查顯示18.5%寄養家長表示將於三年內退出服務，當中的主要原因包括健康下滑(52%)、有其他人生計劃(如照顧家人或移民)(44.0%)、有感照顧兒童的壓力太大(36%)及社會對寄養家長沒有足夠的認同(20.0%)，加上逾4成家庭的家長年齡逾六旬，支援及津貼不足(寄養家長照顧每名兒童可獲發生活津貼6,530港元及奬勵金4,898港元)令招募困難，預期寄養家庭流失將進一步加劇。

根據社署分派予機構的資料，截至今年3月31日，未能成功配對寄養家庭的兒童名冊上共有124名兒童，加上仍在進行配對的190名兒童，合共314名兒童正在苦候寄養家庭。於 2021/22年度，全港每月平均可供配對的一般寄養家庭(不包括只能提供短暫照顧的替假寄養家庭)只有29個，僅是需要配對兒童數目的十分之一，即每10個申請寄養服務的兒童只有一個有機會可嘗試配對寄養家庭，未獲安排入住寄養家庭的兒童被迫留在有潛在照顧，危機的原生家庭，大大影響其安全及身心發展。

過去2個年度全港寄養家庭總數目分別是962個及954個，減少8個已登記的寄養家庭。香港基督教服務處建議社署完善對寄養家庭的支援配套，包括為同區寄養家庭建立替假支援網絡；調升及改善寄養服務津貼，建議寄養家長每小時奬勵金提升至約25港元，與社區褓母看齊。以至透過提升社會認同感，加強宣傳寄養服務等，如表揚寄養家庭的付出，為家長提供交通及文娛等優惠，吸引更多家庭參與，為有需要兒童提供真正保護。