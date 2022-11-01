26公屋戶入息或資產超上限　房屋署追收多領津貼及取消申請

公共資源應用得其所，卻有人無理濫用。房屋署表示，較早前有26個領取試行計劃下現金津貼的一般公屋申請住戶，在填寫申領表和有關表格時聲稱合乎公屋編配資格。惟房署其後發現，有關住戶的聲明內容不合乎事實，包括每月總入息及/或總資產淨值超過房委會就公屋申請規定的有關限額，或隱瞞擁有本地住宅物業或相關的權益。政府已就有關個案採取行動，包括終止發放其現金津貼、追回已收多領的款項，以及取消其公屋申請。

房屋署今日(1日)提醒所有「現金津貼試行計劃」的申領住戶，必須如實作出申領表和相關表格上的聲明。此外，當局亦要求，在領取現金津貼期間，家庭狀況如有改變，亦必須立即通知房屋署。政府警告，如果蓄意作出虛假陳述即屬違法，除相關的現金津貼會被追回之外，申請者的公屋申請亦會被取消，亦可能要負上法律責任，而一經定罪，最高可被判入獄14年。

房屋署在去年6月尾推出試行計劃，向非居於公營房屋、非領取綜合社會保障援助而輪候公屋超過3年及並未獲首次公屋編配的合資格一般公屋申請住戶提供現金津貼，以紓緩有關人士的生活負擔。