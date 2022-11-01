零售業整體銷售表現較疲弱　業界亟待通關促實現「0+0」

今年9月零售業總銷貨價值的臨時估計為286億港元，雖然按年微升0.2%，惟升幅卻強差人意。香港零售管理協會主席謝邱安儀今日(11月1日)表示，整體零售業都較為疲弱，而汽車、電器和珠寶首飾升幅較明顯，是分別由於有個別車輛和手機有新型號推出，以及金價有所下跌的情況下帶動消費，但僅屬個別情況。她又指，超市貨品和食品類銷貨價值的下跌，是因為限聚令的放寬，令外出的市民增加，減少在家儲備或消耗相關的物品。她補充，雖然9月是中秋節，但相關零售類別的銷情亦出現10%至20%跌幅，反映較少人購買相關產品。協會同時促請政府盡快與內地通關並實施「0+0」免檢疫措施。

此外，協會亦訪問約3,800間零售店和約6.4萬名員工，雖然有公司相比9月尾，在10月初的銷情上升超過1倍，但都是因10月派發消費券和以前銷售差的低基數效應，並非正面因素。謝邱安儀指出，今年10月與去年10月相比，有約50%受訪公司表示銷情有單位數至40%的上升，約40%受訪公司有單位數至40%的跌幅，約10%受訪公司表示生意相若，因為2年間的經營環境都差。她續稱，雖然限聚令的放寬促進消費，但政府推行「0+3」檢疫措施卻令市民出外意慾升，影響本地人流，反而對本地消費有負面影響。

協會又指，雖然施政報告部分政策對零售業有正面幫助，例如繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用等措施，但是在與內地通關問題上卻未有清晰方向和時間表，加上大部分在港消費旅客群都是內地遊客，希望政府加快處理通關事宜。另外，本地業界亦面對前線和中層員工人手短缺和租金成本增加，而且人力成本亦有逾5%的上升，對零售界壓力亦大，希望政府亦可幫助業界。最後，協會亦呼籲，希望政府可以加快實施「0+0」免檢疫措施、盡快與內地通關，以及繼續派發類似消費券的舒困措施，對經濟市道會有幫助。