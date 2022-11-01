9月零售銷貨價值錄286億元　按年微升0.2%遜預期

本港9月零售銷售表現遜於去年同期，政府統計處今日(11月1日)公布，今年9月零售業總銷貨價值的臨時估計為281億港元，按年微升0.2%，未如預期。而今年首9個月合計零售業總銷貨價值的臨時估計同樣下跌1.3%。港府表示，雖然電器及其他耐用消費品的銷售明顯上升，零售業總銷貨價值在9月回復輕微按年增長，而隨着本地新冠肺炎疫情大致穩定、勞工市場情況改善及消費券計劃，短期內仍會支持消費需求，但由於金融狀況收緊，將更大程度抵銷上述正面影響。

在今年9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔10.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為29億港元，較去年同期上升27.5%。而今年8月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年8月上升21.6%。與去年同期比較，今年首9個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計上升22.4%。扣除期間價格變動後，今年9月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年9月下跌1.5%。而今年8月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年8月下跌3%。與去年同期比較，今年首9個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌4.2%。

而在主要類別的銷貨價值的臨時估算方面，將今年9月與去年9月比較，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升為14.0%。其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，其銷貨價值上升8.4%；汽車及汽車零件則上升26.6%；藥物及化妝品升0.5%；燃料升5.3%；以及書報、文具及禮品上升9.8%。另一方面，今年9月與去年9月比較，超市貨品的銷貨價值下跌1.6%。其次為食品、酒類飲品及煙草，銷貨價值下跌9.5%；其他未分類消費品則下跌2.1%；百貨公司貨品跌17.6%；服裝則跌7.5%；家具及固定裝置下跌7.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌5.4%；中藥下跌3.3%；以及眼鏡店下跌3.5%。