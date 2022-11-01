5南亞東南亞匪認劫金舖逾60萬港元金飾　本周四周五判刑

多名蒙面南亞及東南亞匪徒在前年3月，光天化日下持斧頭鐵錘闖入元朗鬧市1間金行，不由分說狂扑飾櫃，不足2分鐘內擸走總值超過60萬港元的金器，然後乘接應車逃去。警方調查揭發原來接應車早已報失，並拘捕多名懷疑涉案男子。其中5人今日（1日）在高等法院承認1項搶劫罪，當中2人負責「睇水」，3人負責落手。法庭分別押後至本周四及周五（3日及4日）處理5人的判刑，期間他們須還押懲教署看管。

5名被告依次是Gurung Ashish（19歲）、Ale Magar Krishpoo（18歲）、Ghale Raj（22歲）、Gurung Sanjan（27歲）及Abella Mark Jordan Gaspar（33歲）。全部被告都持有香港身份證。案發於教育路富好大樓地下大新珠寶金行。案情指，2020年3月3日早上11時許，金行剛開門營業，仍未有顧客。5名蒙面男子突然手持斧頭、鐵錘及利刀闖入，扑爆店中飾櫃，劫走7隻金戒指及71隻金手鐲，總值港幣605,091港元。賊人得手後乘接應私家車逃去無蹤。

同日下午約6時，警方在南生圍一帶搜獲涉案接應私家車，並證實該車早前於天水圍區報失。警方在車上檢獲一批武器，經詳細調查、包括翻查相關閉路電視片段後，本案5名被告先後被捕。其中首2名被告當日負責在金行對面大廈天台「睇水」，其餘3人則持武器入內打劫。辯方律師今日求情指，事件中沒有人受傷，而且案發歷時僅1至2分鐘，冀法庭判刑時會考慮。

案件編號：HCCC 215,216/2021