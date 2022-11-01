今增4418確診　輸入佔437宗　另首現2宗XBB本地個案

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(1日)新增4,418宗確診，包括3,981宗本地個案、437宗輸入病例。醫管局也公布多13名患者離世，第5波疫情累計錄得10,197宗死亡個案。另外，本港首現2宗變種病毒株Omicron XBB的本地個案，分別涉及一名居於大埔區的14歲女子，及1名居於深水埗區的29歲男子，2人均已打3針。

本地也多各1宗XBD及BQ.1.1變種，而BA.2.12.1、BA.4/5的本地個案，分別佔約0.1%及91.3%。輸入變種株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，發現多2宗XBB、1宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增6間院舍出現個案；涉及2間安老及4間殘疾院舍，為滙豐安老院(環翠)有限公司、慶楠護老院(荃灣富麗)有限公司、香港耀能協會安定宿舍、新生精神康復會山景宿舍、保良局鄭翼之中心及香港心理衞生會李鄭屋宿舍。上述院舍共有11名院友及1名職員染疫，有44名院友列為密切接觸者。學校方面，共有442間學校呈報共752宗個案，涉及632名學生及120名職員；有10間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周，當中康怡維多利亞幼稚園有多於一班要停課。