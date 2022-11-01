明起續推3日全民快測　衛生局倡暫延除罩高風險活動

澳門疫情反覆，衛生局局長羅奕龍今日(11月1日)宣布，明日至本周五(11月2至4日)，當局繼續進行「3天3檢」，即連續3日每日做快速抗原檢測，並上載檢測結果。當局稱，由昨(10月31日)至今午3時，累計有49.9萬人次接受核酸檢測，其中6.64萬人次已有核檢結果，均為無染疫。另現時澳門的感染風險尚未明確，羅提倡要除口罩等的高風險活動暫延舉行。當局也透露，由於一名5旬漢的活動範圍廣泛，有傳播風險，當局表示第二輪全民核酸檢測「可能性不低」，有待今輪全民檢測結果及颱風情況再作考慮。

另外，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，下周三(11月9日)起，澳門健康碼會移除「由身份證明局提取地址」的選項，屆時市民需自行更新和填報在澳門的常居地點，避免在減少防疫管控期間，市民因無更新地址資料，而該地有疫情時，被誤轉為「紅、黃碼」。

對於近日澳門出現的個案，羅表示，流行病學調查發現，上月26日及30日發現的感染群組有明確關聯，共同出現點為上月25日曾赴珠海地下商場。當局已管控風險區域，例如患者居住的大廈已列為紅碼區；密切接觸者、次密接者和「共同軌迹人士」已受管控。他強調，感染群組後續的相關中招者，同樣在管控期間揪出，故社區傳播風險為低。

至於早前公布的一宗個案，即居於珠海的58歲澳門男居民，在澳門任職魚欄送貨員。當局指該患者為目前流行病學調查工作的重點，他的活動軌迹廣泛，曾到不同地方送貨，且經常無戴好口罩，因此當局需再作調查，因應與患者接觸的情況，盡快管控風險人群，減低社區傳播風險。涉事男子的基因排序，跟早前感染群組為高度同源，料患者之間有有一定關聯，但未知當中聯繫，以及先發病的人。故當地需進行大範圍核酸檢測，找出社區隱藏的患者。