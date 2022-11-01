612基金無申註冊案　辯方續結案陳詞

已解散的「612人道支援基金」5名信託人，包括藝人何韻詩、前主教陳日君、大律師吳靄儀、學者許寶強及立法會前議員何秀蘭，連同該基金秘書兼社民連成員施城威，各否認1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪。案件今日（1日）在西九龍裁判法院繼續進行結案陳詞，辯方指，法例過寬會造成執法尺度不一，法律應要清晰，讓一般人在日常生活中依據行事，而非事事要諮詢法律意見。

傳票控罪指稱，6名被告於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為本地社團「612人道支援基金」的幹事，沒有在指明限時內，遵從香港法例151章《社團條例》第5(1)條的規定，為「612人道支援基金」申請註冊或豁免註冊社團。

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙陳詞時，以香港民族黨為例，指當時香港民族黨被取締時，有報告解釋該黨如何危害國家安全，相反612基金受查被控卻未能即時獲得答案。主任裁判官嚴舜儀重申，指本案並非探討信託民事法律，而是檢視612基金是否1個組織、有宗旨、有模式運作，有否透過組織基金去集資，讓公眾知道有這個基金存在。

案件編號：WKS 4829-4834/2022