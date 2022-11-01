多34廈納強檢　中環東澤臺及黃埔花園錦桃苑上榜

再增34個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(11月1日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該34個地方的人士，須於明日至後日(2日至3日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.長沙灣海麗邨海瑞樓

2.大埔大埔中心6座

3.大埔大埔中心8座

4.大埔大埔中心7座

涉及多宗病例的地點如下：

1.天水圍天瑞二邨瑞業樓

2.天水圍天恒邨恒翠樓

3.青衣青宏苑宏就閣

4.北角百福花園百佳閣

5.天水圍天恩邨恩福樓

6.將軍澳帝景灣3座

7.葵涌悅麗苑麗華閣

8.鰂魚涌太古城海天閣

9.鴨脷洲海怡半島御盈居

10.屯門山景邨景富樓

11.中環鴨巴甸街6號東澤臺

12.沙田沙田第一城33座

13.元朗朗晴居13座

14.粉嶺粉嶺中心E座

15.土瓜灣欣榮花園4座

16.牛頭角樂雅苑雅意閣

17.粉嶺花都廣場7座

18.屯門悅湖山莊12座

19.將軍澳東港城6座

20.深水埗寶榮大廈A座

21.紅磡黃埔花園錦桃苑10座

22.荃灣大屋街1號海天豪苑

23.沙田河畔花園F座

24.大圍文禮閣4座

25.牛頭角淘大花園A座

26.鰂魚涌太古城夏宮閣

27.馬鞍山翠擁華庭8座

28.尖沙咀漾日居3座

29.柴灣富景花園2座

30.荃灣愉景新城6座