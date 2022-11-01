青山醫院法醫精神科男病房爆疫　周日起累計8病人中招

新冠肺炎毒鏈難斷，個別公立醫院病房依然有零星病例，包括青山醫院法醫精神科男病房，由10月25日起已累計至少10人中招。醫院管理局今日(11月1日)再表示，該病房自本周日(10月30日)起，有3名病人確診，調查後再發現5名病人染疫，但無感染病徵。所有病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。

另外，截至今晨，共有1,959名確診病人留醫治療，當中有208人為新增病人；留醫的病人中，175名病人正接受氧氣治療，另有11名病人需要以呼吸機協助呼吸。需要入住隔離設施的病人中，399名病人在隔離病房，115名病人在二線隔離病房，463名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心。

發言人又指，新增呈報10名危殆及4名嚴重病人，現時合共有34名危殆及37名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。患者中，225名病人康復，當中194名病人出院。