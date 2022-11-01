國際調解院籌備辦公室落地本港　料明年開展公約談判等工作

中國外交部今日(1日)表示，已與港府簽署《關於在香港特別行政區設立國際調解院籌備辦公室的安排》，明確國際調解院籌備辦公室落地本港的具體事宜，負責就建立國際調解院的國際公約等事項組織開展政府間談判，預計於明年起開展及組織相關的國際公約談判及建立國際調解院的籌備工作。

外交部指，國際社會對調解的需求日益增加，但目前國際上還沒有專司調解的政府間國際組織。現有爭端解決機構主要通過訴訟、仲裁等解決國際爭端，一般僅將調解作為輔助或前置手段，未能滿足國際社會日益增長的對調解的需求。為順應國際調解發展態勢和需求，中方與持相近理念的國家起草並達成了《聯合聲明》，共同發起建立國際調解院，為各類國際爭端提供友好、靈活、經濟、便捷的解決方案。

國際調解院是一個以條約為基礎的政府間國際組織，致力於以和平友好的方式解決爭議、處理分歧；籌備辦公室設在香港主要考慮到其優越的地理位置，便利的營商環境，有助於國際調解院的籌備、未來運作及推廣。而有關《安排》的條文包括籌備辦公室的設立、地位，以及該辦公室及相關人士的特權及豁免權，將在港府完成立法工作後生效。