首宗套丁欺詐案上訴　眾被告指原代表大狀失職

丁屋發展商李欽培被指向多名沙田原居民違法購買丁權，並在申請興建丁屋時詐騙地政總署，在2015年與11名原居民於區域法院被裁定串謀詐騙罪成，成為首宗「套丁」被定罪案件。李與11名被裁定罪成的原居民不服定罪並獲准保釋等候上訴，由於李於早前已身故，現只餘11名原居民繼續上訴。上訴庭今天（11月1日）開庭處理他們的上訴許可申請，先處理上訴人投訴原審代表他們的大律師黃志偉失職的指控。上訴人指黃沒有給予足夠指示，及無考慮向控方爭取將上訴人轉為污點證人等。黃今出庭接受盤問，否認上訴方的指控。

11名上訴人分別為沙田原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，他們與已故的李欽培均被裁定串謀詐騙罪成。李被判囚3年，除了溫貴麟和鄭興因年老被判囚2年半外，其餘9名原居民判囚2年10個月。

由於上訴方投訴原審時代表全部12名被告的黃志偉大律師失職，故法庭先傳召黃接受上訴方盤問。代表其中9名上訴人的資深大律師指，黃並無逐一詢問各上訴人的具體抗辯方向。黃則解釋，當時有與12名被告集體開會，並理解集體的抗辯方向是他們的行為並無犯法，向地政總署申請建丁屋時亦沒有提供虛假資料。他指不記得有否得悉每名被告的個別抗辯理由，但是認為知道整體抗辯理據大方向已足夠。不過上訴方質疑，有上訴人根本連集體開會時亦從無現身，因為長期在內地工作，故由家人代勞，黃則反駁指有印象該上訴人有出席會議。

上訴方大律師引述其中1名上訴人韋俊傑的誓章指，他的父親於審訊中為污點證人，他亦表明是他父親處理有關他丁權的事宜，質疑黃有否向李欽培以外的其他上訴人提出，可嘗試爭取向控方商討將他們轉為污點證人指證李。黃表明沒有提出過此抗辯方向，並解釋因當時認為不可行，且覺得當時抗辯理由已足夠。另外上訴方亦投訴指黃沒有就上訴人應否作供一事給予合適指示，並引述部分上訴人的供詞指，曾提出作供向法庭解釋會較有利，但遭黃反駁「你講嘢有無我咁叻吖，有先好畀口供啦」。黃否認有說過上訴方所指的說話，並指當時有了解過眾上訴人就作供的意向，強調決定權在上訴人身上。聆訊明天繼續。

案件編號：CACC 425/2015