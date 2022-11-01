尖沙咀珠寶店2千萬元劫案　警再拘2巴漢　至今共5人落網

尖沙咀廣東道一間珠寶店，10月10日中午被2名刀匪劫走2,000萬港元珠寶。油尖警區重案組經深入調查及情報分析後，10月28日在葵涌安蔭邨，以涉嫌串謀行劫拘捕1名19歲巴基斯坦裔男子。他已獲准保釋候查，需於11月下旬向警方報到。至今日(11月1日)，警方在尖沙咀區亦以串謀行劫，拘捕1名持「行街紙」的37歲巴基斯坦籍男子，他現正被扣留調查。

其實，案發翌日(10月11日)，警方已在天水圍一單位拘捕一名28歲巴基斯坦裔男子；另於10月19日在九龍城一酒店，再拘捕一名持「行街紙」的23歲巴籍漢，其24歲巴裔女友也涉嫌協助罪犯罪被捕。案件至今共5人涉案被捕。

案發當日2名南亞漢假扮顧客，進入上址珠寶店，假裝購買擺放在門口櫥窗內的一條翡翠頸鏈，觀看期間其中1人從背囊內取出一把利刀指嚇職員打劫，兩人掠走該條翡翠頸鏈，並於北京道與廣東道交界登上一輛接應私家車，沿北京道、往油麻地方向逃去。2名匪徒乘車抵達文蔚街後，連同司機共3人落車，分別向文苑街、文昌街及渡船街方向逃去。