前議助被指搶休班警手機兼毆打　受審後獲判無罪

前區議員助理被指前年2月初在九龍灣港鐵站，搶去1名休班警的手機並扔走，又襲擊對方，被控刑事損壞及襲擊致造成身體傷害2罪，今天（1日）在觀塘裁判法院受審。事主稱看見被告「跳閘」，上前欲截停被告時遇襲。不過裁判官屈麗雯今午裁決時，指其證供矛盾，亦與閉路電視片段有分歧，片段拍攝到證人用手機對着被告，及被告用手阻擋，但卻沒拍到被告搶手機和襲擊證人。裁判官不接納證人「（閉路電視）可能格數唔夠」的解釋，認為案中存有疑點，裁定被告罪名不成立。

被告余昕鈺（20歲、中大一年級生）否認刑事損壞及襲擊致造成身體傷害共2罪。控方今早傳召事主林帆作供。他表示他是警察， 2020年2月3日中午約12時半，他在九龍灣港鐵站近B出口處，看見被告在港鐵站內，雙手撐住閘機「跳閘」後步向B出口。 當時他正在休班，妻子和子女亦在身旁，但仍上前截停被告，問被告為何「跳閘」及想帶被告到客服處理，卻遭被告搶去手機及扔走，又遭被告揮拳打中左臉。他續指被告其後想跑走，他嘗試阻止，雙方糾纏約10分鐘，結果在家人和另1名休班警協助下制服被告。控方其後播放1段港鐵站外的閉路電視片段，林稱片段只拍攝到雙方糾纏，但拍攝不到被告搶手機和襲擊他。

辯方盤問林時，問到在閉路電視片段中，林是否一度手持手機，近距離拍攝被告。林否認，指只是拿出手機準備，如被告不合作便拍下其外貌。辯方追問為何現場沒有拍攝到被告搶手機和襲擊林。林指事件在短時間內發生，稱片段「可能格數唔夠」。辯方續指林近距離用手機對着被告的行為令其反感。林不同意，又稱如果被告無犯法，毋須阻擋鏡頭。當辯方問到為何林在過程中沒有表明警員身份。林稱礙於當時社會氣氛，認為表明身份會對他自身安全構成威脅，又指認為一般市民被搶手機和襲擊後，亦有權實施阻止對方逃走的適當武力。

案件編號：KTCC 2304/2021