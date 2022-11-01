機構贊助1800名市民接受大腸癌篩查　今起接受申請

大腸癌是香港第2位最常見的癌症，有診斷中心推出大腸健康檢查計劃，將贊助1,800名40歲以上的市民接受大腸癌檢測，並於今日(11月1日)至12月30日接受登記。獲批人士只要到18區的協作醫務中心，支付500港元基本診金便可獲大便核酸病變自我採樣檢測套裝，交回樣本一周內就可知結果。若結果沒有確診，就可以在之後的1至2年內再進行檢測。

華昇診斷中心今表示，聯同「健康惠港」推出上述大腸癌篩查計劃，目的供市民檢查患上大腸癌的風險。首席執行官劉星表示，因應政府提出「早預防、早治療」的醫療方針，遂推出該計劃，以達到「早篩早驗」。而有關檢測靈敏度達88%，市民採樣前亦可如常飲食，在家採樣後要將樣本交回計劃的協作診所，化驗所會提取通過由腸道脫落的DNA檢測，評估檢查者大便中腸癌標記基因甲基化的水平。

健康惠港項目策劃總經理馬文傑表示，若報名人數超過1,800人，會讓有較高危風險的患者優先參加。有興趣的市民要先經網上或填妥表格交回指定服務點申請，申請時亦需填寫健康風險問卷，健康惠港醫護審批後，會在約7天內通知合資格者前往自選醫務中心取自我採樣檢測套裝。市民將樣本交回診所，約5個工作天便會有檢測結果，若結果確診醫生將為參加者寫轉介信，轉介其接受專科檢查及治療。