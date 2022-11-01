明午12時起經海空出境赴內地　須持24小時無染疫證明

澳門疑爆發新一波新冠疫情，且至今仍未發現感染源頭。當地新冠病毒感染應變協調中心今晚(11月1日)宣布，由明午(2日)12時起，所有前往內地的出境人士，在登上飛機或船隻之前，須持有衞生當局認可的合資格機構發出的採樣日後24小時內核酸檢測無染疫證明。

衛生局表示，根據第81/99/M號法令第四條第二款和第2/2004號法律第二條的規定，遂作出上述決定。乘客假如要從澳門乘坐下周一(7日)中午12時30分的飛機或船隻前往內地，則須持有於下周日(6日)或周一採樣的無染疫檢測證明方可啟程。

此外，澳門政府昨日(10月31日)開始全民強檢，至今晚9時已累計逾66.7萬人完成採樣，其中逾40.3萬人次已有檢測結果，並未發現確診個案。另外因應天氣情況，戶外檢測站明早7時起停止運作，僅保留部分室內檢測站，供小量仍未完成核檢的人士預約前往。當局表示本輪全民強檢預計可於今日大致完成。

應變協調中心強調，今次全民強檢不設豁免檢測期，明早11時後仍未接受採樣的澳門人士，其健康碼會被轉為黃碼。屆時將被拒絕進入公共場所、不能乘搭公共交通工具和不能離境，並由警察送至指定地點接受檢測，拒絕檢測者須接受14日指定地點醫學觀察。