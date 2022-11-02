元朗餅店廠房焗爐爆炸1工人傷　勞工處等多個部門跟進

上月21日元朗一製餅工場疑發生焗爐爆炸，勞工處等多個部門已就事件展開跟進，並證實事件中有一名工人腳部受傷，幸無造成嚴重傷亡。據了解，事發後多個政府部門，包括勞工處、消防處、機電署及勞工處已跟進事件。其中勞工處於前日(10月31日)從傳媒獲悉有關事件後即時展開調查，初步得知有一名工人的小腿於事件中被輕割傷，幸情況無大礙，及後毋須送院治療。處方接獲一宗根據《條例》呈報、涉及上述事件的工傷個案，並會協助受傷員工辦理有關工傷補償事宜，並跟進有關個案；若調查發現有違反職業安全及健康法例的情況，定會依法處理。

另食環署回覆指，根據記錄，查詢所指位於元朗橫洲路福達工業大廈一處所持有該署簽發的暫准食物製造廠牌照，有效期至今年11月16日。此外，署方現時正處理上址的正式食物製造廠牌照申請。一般而言，該署接獲食物業處所牌照申請後，會按情況徵詢相關政府部門的意見，以確保有關申請符合消防安全、樓宇安全、法定圖則規限、政府租契及衞生等各方面的準則。倘有關部門不反對申請，該署會向申請人發出「發牌條件通知書」。在申請人遵辦所有發牌條件後，該署便會簽發有關牌照予申請人。

近日有社交平台瘋傳一條相信於上月21日上午拍攝的閉路電視影片，片段顯示為一間餅店的廠房，其時有數名工人正在焗餅，其中一人一度站在焗爐前查看焗餅進度，詎料他轉身離開不久，焗爐發生猛烈爆炸，閃出駭人火光。焗爐金屬門被炸飛變形，殃及附近物品嚴重損毀。及至前日(31日)傍晚，消防處曾派員到事發現場調查。