看顧殘障人士辛苦有誰知　扶康會推支援計劃紓照顧者壓力

照顧殘障人士步步為艱，支援照顧者情緒不容忽視。扶康會展開為期3年的非政府資助「庇護工場延展照顧先導計劃」，分別從周一至五晚上、周六早上至傍晚，為服務使用者提供主題訓練及小組活動；另於香港賽馬會慈善信託基金捐助下，去年9月推行「樂在照顧」計劃 ，向特殊學校畢業生家庭提供服務，以騰出照顧者喘息空間。各自撫養殘疾子女多年的郭太和羅太參與服務後感覺如釋重負，不再終日以淚洗面，重添社交樂趣。

郭太育有40歲的輕度智障女兒佩恩，她現於庇護工場工作。佩恩雖可簡單自理，但仍需一定程度照顧，尤其在衞生方面，因洗頭不乾淨致脫髮。郭太在機場工作，搬運行李，年老丈夫患青光眼，故未能長時間照料女兒，有次更在下班後才發現家中煤氣爐未有關上，險生意外。郭太感嘆，丈夫不在時照顧特感吃力，除上班外亦毫無社交，壓力早已大到「抖唔到氣！」；再者，一家三口僅靠每月萬多元收入，但需花約4千多元於照顧女兒身上，故經濟亦是另一種負擔。先導計劃除延伸服務時間外，更包括每日提供晚餐，佩恩亦有幸成為參加者之一。郭太形容女兒參與計劃後較以往開心，信心亦增強，曾多次罕有地主動找她討論學習進展，認為計劃有助紓緩照顧者壓力。

羅太的21歲兒子翹鋒患有輕中度智障、自閉症等，剛從特殊學校畢業，未找到工作，終日留家。翹鋒固執的性格令家長束手無策，照顧時感到吃力，甚或經常產生衝突，如曾因檢查電視遙控的瑣碎事使父親觸怒，發生肢體碰撞，羅太則慘變磨心。羅太透露，翹鋒去年底參加賽馬會「樂在照顧」計劃，透過參與不同活動、興趣班，如泥膠課程、手藝工作班等，成功為兒子的生活找到寄託，避免重返自閉模式，更改善了親子關係，家長亦可稍為放鬆一下，她亦感嘆計劃有社工跟進，家長有傾訴對象。扶康會副總幹事（能力發展）麥潤芸說，社區支援服務不足，照顧者普遍對前路難免感憂慮㥬惶，惟計劃只屬先導性質，限期只有3年，亦不受社會福利署資助。考慮到輪候殘疾院舍、庇護工場時間，亦分別需以數年至10年計算，期望當局加強殘疾人士過渡性支援，恒常化資助計劃，幫助照顧者。