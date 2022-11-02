順利紀律部隊宿舍垃圾房群鼠出沒　住戶直呼「好恐怖」

區區有鼠患！有讀者向本報反映，觀塘順利紀律部隊宿舍垃圾房經常有老鼠出沒，曾一次過見到5隻，從其提供影片可見，一隻老鼠在綠色大型垃圾桶對開徘徊，雖然附近有保安員，但老鼠疑不怕人，繼續「捐窿捐罅」。跟進事件的區議員指出，數月前起收到街坊投訴，視察後發現現場雜物堆積，垃圾桶蓋無冚好，情況「唔理想」，食物環境衞生署已向屋苑管理公司提供改善建議，冀有成效。

住在上址的讀者表示經常見到老鼠，曾一次過見到5隻老鼠現身，直言「好恐怖」，又指管理公司不太理會有關情況，「有個管理員坐隔離，見到當無事」。從其向本報提供的兩段影片可見，第一段顯示一隻老鼠沿垃圾房坑渠口前進，走幾步又停下，雖然距離不足10步的位置有兩名管理員行經，但無礙老鼠覓食。另一影片則見到一隻老鼠由一個垃圾桶底快速跑到另一個垃圾桶底，而其他垃圾桶底亦有老鼠的身影，該些垃圾桶已爆滿，發泡膠箱及紙皮外露，根本無法冚蓋。

觀塘區議員符碧珍表示，約今年7、8月時陸續收到街坊的反映及投訴，指上址有老鼠出沒，她自己曾聯同食環署及屋苑管理公司到場視察，認為環境「唔理想」，並指出3大弊病，其一是上址不時有住戶搬出搬入，衍生大量家具及雜物棄置，但收集大型垃圾的環保斗來得不頻密，致雜物堆積，容易有老鼠窩藏。其二是部分大型垃圾桶的蓋未有冚好，老鼠輕易竄入內大肆「開餐」。其三則是垃圾房地面濕漉漉。

符指出，由於上址是私人屋苑，故清潔工作是由管理公司負責，而食環署向管理公司提供了多項意見，包括加強清潔、在渠口加裝鐵絲網防止老鼠進入、冚好大型垃圾桶的蓋、凌晨時分關閉垃圾房大閘等。而管理公司亦在垃圾房附近放置老鼠籠及鼠餌等，但老鼠十分聰明，不容易捕捉。此外，在昨日(1日)的區議會會議上，她亦有重點向食環署人員反映鼠患情況，冀署方繼續協助解決鼠患問題。