風雨不改　金融峰會今如期舉行

香港金融管理局主辦的國際金融領袖投資峰會（金融峰會）於昨日正式開幕，大會昨晚在M+博物館舉行歡迎晚宴。由於颱風尼格來襲，天文台昨已預報考慮在今日日間會發出8號烈風信號，金管局昨日表明，峰會今日會如期在四季酒店內舉行。截至昨日，原定參加峰會的嘉賓有4人不出席，其中3人因染新冠肺炎及身體不適，一人因工作取消來港。

今日上午9時起，超過200位來自全球約120家金融機構的國際和地區負責人匯聚一堂，當中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表出席。金融峰會設有連場重量級討論，矚目活動之一是今日上午約10時開始的首場題為《駕馭市場的不確定性》的討論，摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman、瑞銀集團董事長Colm Kelleher、高盛董事長兼首席執行官David Solomon、中國銀行行長劉金等會參與討論。

截至昨日，原定來港出席而出現變化的有4人，資本集團發言人指，董事長兼行政總裁Timothy Armour因身體不適，將不會出席峰會。他原定參與明日的「在動盪市況如何管理資產」專題討論。而黑石集團（Blackstone）總裁Jonathan Gray及花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）因確診新冠肺炎，也有消息指不會出席金融峰會活動。另外，巴克萊集團行政總裁C.S. Venkatakrishnan據悉臨時因工作安排，取消訪問亞洲行程，也未能出席金融峰會。港府表示，金融峰會將有近200人參與，缺席者佔相當小數目，情況符合預期。