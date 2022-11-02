東方日報A1：零售外貿堪憂　0+0先有救

香港防疫規例守舊，檢疫安排至今未有放寬至「0+0」，人才出走、企業堅拒回頭，再加經濟下行，零售外貿堪憂。其中本地生產總值（GDP）連縮3季，按年實質下跌4.5%，較市場預期更差，另本港今年9月零售銷售額雖微升0.2%，但仍遜市場預期。內憂外患重重，港府卻形容最近香港生活充滿動力及活力，又稱因香港作為外放型經濟，在環球經濟疲弱底下必定受影響。而本港舉辦金融投資峰會，香港總商會總裁梁兆基認為確實可吸引投資者將眼光重投香港，但對峰會舉行前本港檢疫安排仍未放寬至「0+0」，人才目前還有流失，很多企業亦未願意遷回香港，直言感到失望，冀本港可盡早撤銷疫情控制措施，吸引人才及企業重返香港。

本港經濟今年持續3季下行，第3季GDP預先估計數字按年實質下跌4.5%，貨品出口、進口更分別錄得按年15.5%、16%下跌。針對GDP收縮遠差市場預期，行政長官李家超昨日會見記者時表示，主要因環球經濟疲弱，令香港出口數字下跌，而先進經濟體又壓抑需求，導致香港經濟受到影響。政府雖然上月放寬「0+3」的入境檢疫，但在各界高呼放寬至「0+0」的時候，政府仍一再「企硬」，防疫緊箍咒底下，港府卻形容最近香港生活充滿動力及活力，未來將舉辦多個活動，如金融科技周將有300個講者及預料過萬人參與，未來仍有七人欖球賽、亞洲醫療高峰論壇等活動。

對內經濟上，政府指疫情開始受控，加上因為消費券等的措施，對社會而言有積極作用，又強調就業並無受到影響，但政府將經濟恢復的希望寄託在舉辦活動上，直言「希望活動搞得多，經濟上番」。香港10月出入境數字是9月的約1.5倍，而非香港居民的入境數字是9月的2.3倍，政府稱要視乎疫情發展，希望能繼續推展香港活動。

另外，政府期望金融峰會可以向外界發出「Hong Kong is back」（香港回來了）的訊息。針對與會者的紅黃碼安排，則是因為能夠令香港活動、盛事可以進行，且很多是私人包廂活動，政府指之後會從中總結經驗及結果，設計將來的方案以及思考整體防疫措施的推進。

香港總商會總裁梁兆基則表示，雖然是次政府作出一些便利出席人士的防疫安排，但只是屬於「特事特辦」，實際上無助本港經濟全面復甦。他相信復辦大型金融投資峰會，反映香港在大中華市場的重要性，但他對峰會前檢疫安排未有放寬至「0+0」感到失望。

梁表示，「0+3」後，本地市場活動增加，但未見經濟有明顯改善，人才仍有流失，很多企業亦未願意遷回香港，商務人士出入香港仍然冒着很大風險，他強調香港是國際城市，自由出行相當重要。梁認為，香港若要真正做到復常、經濟重新復甦，就需要全面撤銷疫情控制措施，他相信以香港本身條件，仍有一定優勢，但撤銷防疫措施的步伐不能夠太慢，否則會對香港造成損失。

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