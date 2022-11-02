漫聚灣仔展覽　帶觀眾游走街頭排檔

「漫聚@灣仔」將於11月4日至18日在灣仔新成立的共享空間「Breathing Room呼吸空間」舉行閉幕展覽。項目獲市區重建局「藝術文化融入舊區」夥伴項目支持，展示過去半年深入灣仔太原街排檔一帶的觀察和藝術創作，以及流動展覽及工作坊的成果。項目早前在灣仔多個古蹟展出充滿藝術性的「Hea亭流動展覽」，吸引約千位區內外人士參觀展覽及參與社區藝術工作坊，對灣仔舊區有更深入了解。

「漫聚@灣仔」為探索人與空間、回憶與社區的詩意旅程，也是一個由下而上的實驗過程，與灣仔居民共同發掘公共空間的可能性。閉幕展覽將會再一次展示策展人兼參展設計師蕭俞、藝術家雷焯諾及黃淑賢的創作，帶觀眾游走灣仔排檔及舊區街頭，以編織藝術、繪畫、錄像及相片紀錄人們的生活軌迹，透過排檔檔主的生活及空間運用來思考並嘗試建設社區中可以「Hea」的「第三空間」。展覽更首次展出灣仔漫漫編織工作坊的社區共同創作，從參加者的織物作品，討論如何為灣仔創解理想的「第三空間」。

展覽場地位於軒尼詩道99號彰顯大廈30樓，Breathing Room是一個讓人呼吸一口氣的共享工作空間，為灣仔居民提供一個生活與工作之間的緩衝點，與此項目帶出的訊息不謀而合，到訪參展人士可以隨意在一邊Hea一邊看展覽。11月5日(星期六)將會在Breathing Room舉辦「漫聚@灣仔分享會」，11月12日(星期六)，更會帶領觀眾遊覽排檔，在秋高氣爽的日子，探索排檔與舊區的歷史和故事，發掘排檔之間的寫意空間。