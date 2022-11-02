將出台《專業操守指引》　當局指供教師作參考非成文法

新一份施政報告提到教育局今年內將推出《教師專業操守指引》，具體說明教師應具備的專業及個人操守。教育局局長蔡若蓮今日(2日)向傳媒表示，指引是專業參考，而非「法律」，不會針對《港區國安法》等個別法例，解說教師違規行為，而是希望教師表現符合社會相對較高的期望。另外，由於指引並非新事物，她重申指引將不設適應期。

舉例指課堂上教授「六四事件」會否違反指引，蔡若蓮認為，教師需要備課，而非「隨口噏」，並考慮授課內容與課程是否相關，若隨心所欲地講課就有失專業。至於能否社交平台表達感受，她認為由於家長及學生都可見觀閱相關貼文，教師要考慮內客的真確性，而不是只為表達情緒。她又重申，教師並非執法人員，若看到同學有不當行為，可即時糾正，而非擔心自己違反指引。

面對學童人口下降，當局會否停辦新校、重置、合併學校等應對，蔡若蓮指一直與辦學團體溝通，建議將同一區內，面對收生困難的兩三間學校合併。另外，現時學生每日上學前要做快速抗原測試，蔡承認安排對師生及家長構成麻煩，但強調要達至百分百接種率，才有條件考慮暫停有關安排。她認為要求做快測的出發點是保護學生，希望家長及學生理解。另外，就暫緩中學全校或個別級別9成接種3針的要求，是因為部分學校的接種人數「爭少少」，不希望因未能達標而由全日突然轉為半日，影響學生。