一連4日舉行樂齡科技博覽　展逾700款產品　包括陪聊機械人等

政府近年經常強調「居家安老」，樂齡科技逐漸變成大趨勢。香港社會服務聯會聯同港府合辦「第六屆樂齡科技博覽暨高峰會」，今日(2日)起一連4日在香港會議展覽中心舉行，場內有180多個參展單位展出逾700款來自30多個國家和地區的樂齡科技產品。其中香港日本人商工會議所更首設日本館，展出應對人口老化產品「社交機械人」，集住房、醫療、護理於一身，針對性支援長者需要。不過，因應天文台發出8號風球，主辦單位宣布展覽在今午1點時關閉。

社交機械人專為認知障礙症老人而設，改善其社交互動和溝通能力，以及提供日常支援，減少照顧者工作壓力。機械人配備陪聊功能，在情感陪護上能帶給長者精神支援，擺脫孤獨。機械人只要透過4個能感應約500至600尺的感應器，便能作實時監測，包括有否關火、關水喉、關口或帶鎖匙等瑣碎事，若再配合智能手錶，長者身體狀況同樣能一目了然。日本電子香港有限公司董事長經理黃玉娟表示，現仍在試驗階段，並在4間院舍應用，料明年初正式推出，至於價錢上則會以一般市民用戶角度作衡量。

「遙距治療」同屬樂齡科技產品中的重要一環，場館內亦展出一系列具互動性的復康醫療器材，用家只需配備簡單螢幕，連接器材，就能安在家中配合物理治療師指示進行有關訓練。器材更設有警號，提醒及矯正用家的錯誤姿勢，以確保治療的準確性。產品銷售經理余殷陶說，「遙距治療」是大趨勢，透過產品應用能大大節省用家時間，甚至避免輪候過久，錯失治療的黃金期。

勞工及福利局局長孫玉菡出席峰會時致辭表示，2018年成立的「樂齡及康復創科應用基金」至今已向1,500個服務單位，合共批出約4.7億港元，用於資助他們購置或租借樂齡科技產品。