香港郵政推6套特別郵票　迎新歲展名畫　賞四季敬醫護

香港郵政今日(2日)公布明年1月至6月期間發行6套特別郵票，包括農曆新年前推出以來年生肖為主題的特別郵票，推出「歲次癸卯(兔年)」生肖郵票及一系列生肖相關郵票小型張；亦會發行6枚郵票及兩張郵票小型張，展示三大畫家以「靜觀樓」為重心的代表畫作，同時會發行四季樹木為題、廿四氣節、「向醫護致敬」以及香港玩具為題的特別郵票，全部皆可即日起預訂。

明年為歲次癸卯兔年，香港郵政一如以往，於農曆新年前推出以來年生肖為主題的特別郵票迎新歲。將同步推出多款郵品，包括「歲次癸卯(兔年)」生肖郵票、「十二生肖金銀郵票小型張──福虎瑞兔」、「銀箔燙壓生肖郵票──鼠、牛、虎、兔」及「十二生肖郵票小型張」，增添新年喜氣。為了讓大眾欣賞以二十世紀中國書畫為重心的「靜觀樓」香港港郵政以「香港館藏選粹──靜觀樓」為題發行一套6枚郵票及兩張郵票小型張，以現代手法展示三大畫家包括朱屺瞻(1892-1996)、謝稚柳(1910-1997)及陳佩秋(1923-2020)的代表畫作。

另外，香港郵政亦推出多款不同主題的特色郵票，包括以「香港四季樹木」為題發行一套四枚郵票，介紹四種季節特色的本地常見樹木，春夏秋冬的代表分別為黃花風鈴木、藍花楹、落羽杉及鐘花櫻桃；第二套以「二十四節氣」為題的特別郵票，讓大眾認識夏季的六個節氣，分別是立夏、小滿、芒種、夏至、小暑和大暑；為感謝所有醫護人員為大眾服務及表揚其抗疫工作，以「向醫護致敬」為題發行特別郵票，向所有醫護人員致以崇高敬意；以「香港玩具──1970至1980年代」為題發行一套6枚特別郵票，展示更多70至80年代的流行玩具，包括康樂棋、陀螺、合金玩具、火箭、「煮飯仔」及機械人，反映當時香港四大工業之一的玩具製造業的蓬勃發展。