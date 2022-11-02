上年度涉詐騙綜援個案佔整體不足0.2%　議員斥政府玩數字遊戲

綜合社會保障援助作為市民最後的「安全網」，仍有人騙取相關金額。有議員今日(2日)在立法會會議上提出質詢，批評政府沒有主動出擊，調查詐騙個案，以致浪費公帑。勞工及福利局局長孫玉菡指詐騙佔極少數，社會福利署亦有抽查覆檢，嚴重個案會轉交警方調查。惟議員認為政府只是「玩數字遊戲」，衡量社署是否執法不力應以詐騙個案為基數，並非以全部綜援個案。

孫玉菡稱，政府極力壓制騙取綜援，指2021/22年度市民舉報及社署主動調查懷疑詐騙分別為1143宗及550 宗，深入調查確立涉嫌詐騙為323，佔約21萬綜援個案不足0.2%。議員指社署執法不力，「玩數字遊戲」，主動調查個案比例佔全部涉詐騙個案少，正正就是執法不力。

另一議員李梓敬指濫用綜援非常多，質疑收到舉報到完成調查需時多久。孫指政府有定期覆核，去年覆核15萬宗，主要靠抽查及舉報，現時有6隊特別調查隊伍負責調查懷疑詐騙個案，當中亦有退休紀律部隊支援。議員黎棟國指6隊調查隊工作效率低，質疑有證據為何需警方再檢控，認為工作重複。孫指投訴個案涉及大量實體工作，當有基礎會進一步檢控，強調都是警方經驗更多。