憂礙出海作業不願報案　3年僅接6宗漁船上盜竊案

漁船在避風塘、避風碇泊處及近岸停泊時，船上財物及設備，甚至燃油等不時遭盜竊，有議員指出，部分遭盜竊財物的漁民因損失不大或擔心報案會影響出海作業時間，而不願報案，關注當局如何防止相關罪案發生。保安局指近3年共接獲6宗漁船上盜竊案，警方會定期與海事處進行聯合巡邏和執法行動，打擊海上罪案。

保安局回應議員何俊賢的書面質詢稱，於2020年、2021年及2022年首9個月，分別接獲4、2、0宗漁船上盜竊案，損失金額合共近10萬港元。被問到當局有何行動打擊相關罪案，尤其年近歲晚尤其嚴重，局方回應指，警方一直致力與各持份者包括漁民合作，透過預防、執法及宣傳教育打擊海上罪案，持續於近岸水域，尤其於避風塘及避風碇泊處等地方進行巡邏，並定期與海事處進行聯合行動，水警總區會密切留意相關的罪案趨勢，調配資源加強巡邏，此外，警方在年近歲晚、休漁期、節日及長周末等高風險日子，在避風塘、沿岸及離島村落等地點加強防罪宣傳。

至於被問到會否考慮在避風塘試行避風塘滅罪計劃，包括解決防盜閉路電視系統盲點問題，局方稱雖然警務處並未有在避風塘範圍常置閉路電視，但自2017年起，水警總區防止罪案辦公室推出「藍眼計劃」，鼓勵漁民、居民和船東在沿岸處所、商舖或船隻安裝閉路電視，加強保安，並鼓勵鄰里發揮守望相助的精神，以防止船上盜竊、偷船、刑事毀壞或其他海上罪行的發生。