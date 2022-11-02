涉初選47人案　毛孟靜等3被告今進行案件管理聆訊

參與前年泛民立法會初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，47人已全部完成交付到高院處理的程序，戴耀廷、黃之鋒等29人已表明會認罪。3名會認罪的被告，包括毛孟靜、馮達浚及李嘉達，今日(2日)被押解往高院進行案件管理聆訊。3人均表示希望在不認罪被告審訊完成之前判刑。其中馮達俊的代表大律師就案情有爭議，會在求情階段進一步陳詞。

代表馮達俊的大律師指，關注案情撮要中部分段落用字及翻譯的準確性，希望法庭審閱相關證據。法官聞言即反問，有關用詞會否影響判刑，又提醒認罪後的3分1刑期扣減，是建基於被告的悔意及節省法庭時間，有關扣減並不是必然。大律師遂指，會留待日後求情時再就這點陳詞。另外，明日輪到吳敏兒及譚凱邦進行案件管理，毛孟靜原本表示會旁聽明日的聆訊，但今日散庭前，毛向法官表示身體抱恙，故不會出席明天聆訊。

涉案47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。其中29名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、馮達浚、吳敏兒、范國威及呂智恆。他們分成11批先後在高院進行案件管理聆訊。

案件編號：HCCC70/2022