議員批公院牙科服務嚴重不足　盧寵茂認有近50牙醫空缺

所謂「牙痛慘過大病」，惟香港公營牙科服務資源緊絀，加上牙醫短缺，大大影響市民的黃金治療時間。有議員今日（2日）提出口頭質詢，要求政府交代未來牙醫培訓人數及會否採取公私營合作。當局回應指預計未來5年有400個牙科畢業生成為註冊牙醫，強調會繼續培訓人才，而現時政府牙醫有近50個空缺。

議員周浩鼎查詢政府有否制訂中、長期措施增加本地牙醫人數，以及會否放寬合資格非本地培訓牙醫在本港執業的門檻。一直關注屯門牙科「街症」服務的周再追問，指該診所一個星期先開一日，編制上只有3個牙醫，並建議局方改善編制，協助一些正處於水深火熱的市民。醫務衞生局局長盧寵茂表示，明白市民需求，而政府牙醫有相當多空缺，371個編制崗位有近50個空缺，政府會積極招聘人手。

盧續稱，預計未來5年有400個牙科畢業生成為註冊牙醫，而香港牙醫管理委員會亦已在2015年開始，將非本地培訓牙醫的許可試，由每年1次增加至2次等，令本地牙醫人才更加多元。

另一議員葛珮帆指對有市民「牙痛到食唔到，訓唔到」感心痛，希望盡快引入更多非本地培訓牙醫。她建議使用公私營合作模式，採購私營牙科服務予基層長者。盧指進一步的公私營合作，需待牙科護理服務發展工作小組及業界討論。