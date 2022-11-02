政府2年內資助展覽業逾5億元　明年撥14億冀舉辦200場展覽

疫情下展覽業萎縮，政府為支援會議展覽業，自2020年10月起在防疫抗疫基金下推行總額 10.7億港元的會議展覽業資助計劃。據政府回覆議員文件顯示，截至今年9月，資助計劃共向175個活動提供了約 4.67億港元的資助，沒有申請被拒；於去年第4季在計劃下撥出約0.41億港元，向73個展覽的私人主辦機構提供一筆過的即時支援款項，協助他們應對疫情下展覽持續延期或取消的衝擊。

在新一份《施政報告》中宣布，進一步延長資助計劃的有效期至明年6月，條款將與現行相同。資助計劃仍有約5.62億港元餘款，目前毋須額外撥款。此外，當局於明年7月起推出14億港元的新計劃，提供財政誘因，吸引不同規模的展覽，尤其是國際貿易展覽，持續在港舉行，冀3年期內資助超過200場展覽，當局稍後會向立法會交代新計劃詳情。

上述資助計劃分為2部分。一部分向在香港會議展覽中心或亞洲國際博覽館舉辦展覽和國際會議的主辦機構提供百分百的場租資助，當局呼籲主辦機構與參加者分享資助。另一部分則資助所有參與香港貿易發展局舉辦的展覽的參展商和主要會議的參加者50%的費用。合資格企業可同時就參展費用申請「中小企業市場推廣基金」的對等資助，換言之，合資格企業最高可合共獲參展費用100%資助。