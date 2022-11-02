新能源電動車不普遍　議員質疑續航價格等問題

政府去年公布香港電動車普及化路線圖，有議員今（2日）提出口頭質詢指香港目前的新能源車輛的數目佔所有車輛的百分比，以及香港會否有相關試驗計劃和鼓勵措施，又質詢政府會否研究氫燃料電池車輛的使用及訂立法律框架。當局回應目前新能源汽車使用並不普遍，但已推行相關試驗計劃。

目前新能源電動使用車並不普遍，截至2022年9月底，只有3844輛商用車登記。針對政府實行的試驗措施，環境及生態局局長謝展寰指現有專營巴士公司公開發表訂製電動巴士的計劃；過去3年也有11億港元的新能源運輸基金，共批出120輛商用車、船隻項目，並試驗163輛電動輕型、中重型汽車；政府下年也有8000萬港元的電動公共小巴試驗計劃。在配套措施方面，政府會致力建立電動的士充電網絡，目前現在大嶼山和西貢區設立的士專業快速充電器，預計2023年中起陸續投入服務。

議員陳家珮指政府應盡快引入氫燃料電池汽車，謝回應當局也正探討此事，並會考慮香港有甚麼技術資源、使用車輛標準和社會成本，來決定使用幅度。」另有議員就使用氨氣電動車、綠色甲醇、液化天然氣提出建議，謝則回應措施要符合成本效益，政府將朝著0排放的目標策劃，務求要減低社會總成本。

另一議員陳克勤亦指目前電動巴士存在續航、充電、價格問題，1架電動巴士的價格等於2架巴士，但「壽命」只有一半，因此他指若政府希望推廣電動巴士，可能除了資助以外，需要在續約專營權上做工夫。謝回應指未來需要探討模式，希望在不需要大幅度增加政府成本的同時，能夠平衡巴士公司的意見，謝也指「不排除所有可能性」。