促採高架捷運　延長東九龍綫至啟德竹園　運輸局指技術上有困難

當局近日重提以「高架無軌捷運系統」方式興建東九龍綫，替代原有重鐵方案，初步走線將由寶達，經秀茂坪、順安、順利走往彩雲，並接駁現有彩虹站。運輸及物流局今日(2日)答覆議員時表示，捷運具體走線、車站位置須考慮坡道、可設置高架道的空間、施工等多項因素。就社會有建議，要求東九龍綫可前往黃大仙竹園及啟德發展區。當局指，將會降低整個捷運系統的效率及效益，影響乘客出行便捷度。

當局解釋，捷運系統倘由彩虹伸延至慈雲山和竹園一帶，將經過多個現有屋苑及社區設施，可建高架道的空間十分有限，預計工程需面對不少技術問題。至於連接至啟德，亦需跨越觀塘道及觀塘繞道等主要道路，技術上十分困難。當局將聆聽公眾意見，並就意見繼續探討可行的方案。

時間表方面，當局指，正研究在地勢落差大的上坡地區建造和營運高架無軌捷運系統的要求，以及評估巿場上不同的捷運系統，當中包括國內和海外的最新技術，預計於2023年上半年完成有關技術可行性研究，並公布項目的未來路向，包括初步時間表及推展安排。