鐘錶收藏家吳立基15項逃稅罪成　囚14個月罰款82萬港元

資深鐘錶收藏及鑒賞專家吳立基被指於2003年至2014年期間，在12份報稅表中漏報其名下公司的營業額，及在3份報稅表中漏報其所持停車位的租金收入，涉及逃稅逾82萬港元。他共被控15項蓄意逃稅罪，在區域法院經審訊後被裁定罪成。法官押後至今天（2日）判刑，判他即時入獄14個月，及罰款82萬港元。

被告吳立基（59歲、商人），共被控15項蓄意意圖逃稅而在根據《稅務條例》須提交的報稅表中漏報原應申報的款項。控罪指，被告於2003年至2014年期間蓄意逃稅，而在2002/03至2013/14課稅年度的12份報稅表中，漏報建基保安工程公司共6,426,823港元的營業額；及於2012年至2014年期間，在2011/12至2013/14課稅年度的3份報稅表中，漏報大埔道爾登豪庭地庫一個停車位的租金收入，涉及租金共40,167港元。

法官判刑時指，故意逃稅會影響政府稅收，對社會有負面影響，此類罪行一般判以即時監禁，以收阻嚇之用。法官指被告犯案時間長達12年，並且持續犯案，一如既往，毫不誠實地蓄意隱瞞收入，且明知隱瞞收入會影響評稅而冒險行事。所涉金額亦不少，而他獨自經營涉案公司，因此是直接得益者。法官最後考慮到被告受案件纏繞多年，對其精神及心理造成負擔及打擊，且被告在鐘錶界作出貢獻，在酌情減刑後，判被告入獄14個月，另罰款82萬，並須在3年內繳清，否則加監6個月。

案件編號：DCCC 57/2021