議員批加電費增市民負擔　謝展寰：補貼電費非長遠可持續方案

兩家電力公司明年的電費加幅結果料月內公布。惟有議員今日（2日）批評香港供電市場存在寡頭壟斷，而電力公司將燃料費全數轉嫁消費者，當局回應指在燃料費的加與減上有明確監管，強調國際能源價格受到多個因素影響，政府補貼電費並非長遠可持續方案，最好是市民節省用電，減低電費支出，抵銷燃料費的影響。

議員陳克勤指由於燃料成本上升，今年2間電力公司的電費顯著上升，至今未有回落迹象。而據報俄羅斯原油近月以75折優惠價出售，詢問當局是否知悉兩電有否考慮向俄羅斯採購能源，以降低電費增幅。環境及生態局局長謝展寰表示兩電目前未從俄羅斯採購原油，而兩電正於香港水域興建中的海上液化天然氣接收站，使香港可從國際市場以具競爭力的價格採購天然氣，減輕電費的加價壓力。

他又批評電力公司將燃料費全數轉嫁消費者，「自己就零分擔」，質疑當局在電力公司在燃料帳目監管上是否管得太鬆。謝回應指在燃料費的加與減上有明確監管，制度行之有效。另一議員梁子穎指香港供電市場存在寡頭壟斷，亦考慮到中電在元朗大停電後的補償，亦令市民不滿意。他更指政府數據有欺騙性，根據今年3月資料，香港電價是每度電1.25，澳門是1.19，內地是0.59，質問政府如何減輕市民負擔。謝指監管上結合政府及市場運作，在全球開放市場下亦更具優勢，至於能否要求電力公司將准許利潤降低時，他指管制協議到2033先完結，因應合約精神現時不便更改。

多名議員在會後見記者，其中議員陸頌雄批評政府一直「自我感覺良好」，又用電力公司倒閉去「嚇」市民和議員，直斥香港電費是兩岸4地中最貴，而且燃料價格上升的風險全部要由市民、商戶承擔，政府在期間「冇承擔」；梁子穎補充，指政府用「不盡不實」的數據回應議員提問，因當局在質詢期間以外地電費和香港作比較，但梁指「鄰近澳門電費都平過我哋」，而議員鄧家彪指政府要盡快處理劏房業主濫收電費的投訴，並要盡快披露業主「有幾離譜」。