港府擬增4間博物館　天水圍設文物修復中心　

港府於《施政報告》中提出制訂新的「十年文化藝術設施發展藍圖」，包括增加康樂及文化事務署旗下博物館數目由現時15間至19間，包括天水圍的文物修復資源中心、由尖沙咀九龍公園內前威菲路軍營修建的中國歷史文化推廣活動中心。文化體育及旅遊局今日(2日)表示，設立新博物館涉的先決條件是必須有充足具代表性的文物展品，亦須視乎主題是否被大眾所重視及接納，能否推動文化發展及令市民大眾有所禆益。

該局說，文物修復資源中心設有可視式藏品庫、文物修復工作室及文物研習室等，令市民可近距離觀賞和研究文物，提升對文物修復的認識。中國歷史文化推廣活動中心則配合其他博物館的館藏，舉辦推廣中國歷史及傳統文化的活動。而被問到有否計劃設計獨立特區成立相關歷史的博物館，當局則說香港歷史博物館已設有常設展廳，亦正更新展廳、不時舉辦專題展覽，加強展示該段歷史。

有議員提到坊間意見認為本港欠缺為文學界提供活動和交流的永久場地，詢問會否計劃興建文學館。文體旅局則指，香港公共圖書館已推廣文學藝術和進行文學作品收藏，館內的香港文學資料室收集、整理與保存本地作家、文學作品和香港文學的研究及評論的資料。而香港中文大學及香港教育大學均設有文學研究中心，並成立與香港文學相關的特藏及資料庫，支援本地及外地學者的香港文學的研究工作。當局又說，特區政府抱持開放態度，並歡迎持份者提出相關建議，以作進一步研究和考慮。