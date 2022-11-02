青年認中大遊行非法集結　押後2周索報告待判

2名青年涉嫌於2020年11月19日在中文大學校園內遊行，並高舉港獨旗幟及叫口號，2人因此被控串謀發表煽動文字罪。案方早前轉介區域法院，控方今（11月2日）改控非法集結罪，其中1人認罪。辯方求情時，指被告心智不成熟及有學習障礙，小時曾遭人欺凌，因受社會氣氛影響，想得到朋輩認同而犯案，辯方另提到被告因涉屯門非法集結及其他案件，已被2度判入更生中心，至今拘押逾1年。案件現押後至11月16日再求情，以待索取懲教院舍報告，惟法官王詩麗提到案中有加刑因素，強調報告僅供參考。

認罪被告唐綽謙（20歲、職訓局學生）原被控串謀發表煽動文字，惟控辯雙方搓商後，控方今改控非法集結罪。案情指，香港中文大學因應疫情，安排2019年至2020年度畢業禮以網上廣播形式進行，有人便於Telegram呼籲到中大示威遊行，而中大和警方沒有收到通知。2020年11月19日，被告與另1人於早上約10時半到港鐵大學站，2人一起步向中大校園，以訪客身份登記進入。同日中午12時許，約100名蒙面示威者在大學站A出口外、當時放置「民主女神像」的休憩用地集結，有人叫「一息尚存、抗爭到底」及「毋忘義士、釋放十二」口號。被告及另1人亦穿黑衣和蒙面，中大保安發現他們形迹可疑，上前查問被告及記錄其個人資料，另1人則奔足狂奔，被多名保安追上及截停，並登記個人資料。

案情續指，示威者其後開始遊行上山，被告曾與其他人一起持「這一場革命最終無人取勝 但請你留低一起作見證」的橫額，站在示威者前排，有人叫「香港人建國」、「香港獨立、唯一出路」等口號，被告亦一度接過揚聲器，帶領各示威者叫口號，示威者約1時半到達百萬大道，有人唱「願榮光歸香港」，其後被告手持「光復香港 時代革命」的橫額遊行。同日約2時示威者散去，保安在現場拾獲多幅橫額及一塊寫有「稜角分明 毋負期許」的黑色圓木牌。被告於同年12月7日被捕，在警誡下稱聽見有人叫口號，「所以我跟住一齊嗌埋一份」。在警誡錄影會面中，被告稱陪伴同案被告沈嘉瀚（案時17歲、職訓局學生）到中大，但不知道遊行目的，他雖然有叫「光復香港」口號，但不知道意思，而對於曾手持橫額，被告稱意指見證香港社會事件，取勝是指反送中案件官司取勝。另外，同案被告沈嘉瀚亦被改控非法集結罪，將於明年4月3日正式答辯；控方今透露沈亦擬認罪。

案件編號：DCCC 353/2022