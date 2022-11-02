凱施餅店與相關人士再被追貸款　財務公司求收5按揭物業

早前被指拖欠薪金及強積金供款的凱施餅店，其經營公司及相關人士，繼前日遭2間公司入稟法院追租後，昨天（1日）再被1間財務公司分2案入稟高等法院，追討拖欠的貸款本金和利息，另要求交還借貸時所抵押的物業。

2案原告均是香港信貸財務有限公司，其中1案被告依次是凱施食品有限公司、元雪全、蕭偉成及蕭偉堅。入稟狀指，2018年7月27日，原告作為貸款人借錢予4名被告，其中首被告按揭牛頭角道金和樓1物業作為抵押，次被告以英皇道英皇中心地下商場及閣樓1舖位作為抵押，第3被告則以牛頭角道仁寧大廈1物業按揭作為抵押。原告要求4名被告清還所有抵押項下之欠款及利息，並要首3名被告交還上述3項按揭物業，同時要求被告支付訴訟衍生的費用。

另1案被告依次是蕭清蘭、蕭偉明、凱施食品有限公司、蕭偉堅及元雪全。入稟狀指，2020年6月3日，原告作為貸款人，第3至第5被告作為借款人，雙方簽訂按揭契，首被告及次被告分別以以牛頭角定業街定業樓2個按揭物業作抵押。原告現要求5名被告清還所有抵押項下之欠款及利息，同時要首2名被告交還上述定業樓物業空置管有權。

案件編號：HCMP 1787,1788/2022