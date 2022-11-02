市場波幅下今年強積金蝕入肉　勞福局：無計劃成立保證回報基金

強積金今年表現差劣，有機構數據顯示指，今年首10個月打工仔人均蝕逾5萬港元，建議優化強積金制度。勞工及福利局今日（2日）回覆議員時表示，籲強積金計劃成員毋須過分擔憂市場短期波幅或個別年度的投資表現。

本港強積金制度在2000年12月起實施，當局指，過去21年，強積金經歷本地及環球經濟周期及金融市場波動。期間，強積金14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後回報往往回升。如2008年全球金融危機，該年度強積金淨回報率錄得負30.2%，但翌年的淨回報率已大幅增至26.6%，2010年亦錄得淨回報率7.8%。同樣，因投資市場波動，強積金在2018年錄得負9.3%淨回報率，但2019年及2020年均錄得雙位數的淨回報率，分別為12.2%及11.7%。

當局指強積金制度目前提供超過400多個投資基金選項，例如股票、債券、混合資產等。考慮到制度由私營管理的目標及現時眾多的投資選項，政府目前沒有計劃成立保證回報或與通脹掛鈎的強積金基金；政府現階段無意擴大強積金制度的覆蓋面。另外，積金局已就強積金制度下最低及最高有關入息水平，進行2018年至2022年周期的檢討，政府正考慮積金局的檢討報告，審慎研究及評估相關因素，包括第五波疫情對市民及中小企造成的影響，並會適時向立法會匯報。