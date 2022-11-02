套丁欺詐案上訴　上訴方指代表大狀原審屢被官斥準備不足

首宗因涉「套丁」行為而被裁定欺詐罪成的案件，11名罪成原居民之上訴，今天（2日）繼續在高院上訴庭審理。原審時代表眾上訴人但被指失職的大律師黃志偉，繼續接受上訴方盤問。上訴方指黃曾向上訴人提及會傳召專家證人，更指有「秘密武器」，但審訊卻在上訴人不知原因下無作傳召，更不見所謂「秘密武器」。黃解釋是因資源問題等而決定不傳召，又指上訴人在開審時可在庭上得悉，「秘密武器」是指他在庭上稱，行使丁權是憲法給予原居民之權利。

11名上訴人分別為沙田原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，他們與已故的丁屋發展商李欽培均被裁定串謀詐騙罪成。李被判囚3年，除了溫貴麟和鄭興因年老被判囚2年半外，其餘9名原居民判囚2年10個月。

代表其中9名上訴人的資深大律師，就傳召證人及使用專家報告一事詢問黃志偉，有無想過就提出使用丁權是行使憲法權利時使用專家證供；黃稱有考慮過，但指示律師後來稱沒有資源請專家，加上他經考慮後認為舉證責任應在控方，他在庭上提出有此憲法權利即可，黃強調並非他本人單方面決定。資深大律師引述部分上訴人的誓章，指黃確向他們提出會傳專家證人及有「秘密武器」，但問黃是甚麼時他卻稱「話明係秘密武器，點可以講俾你聽呢」，到最後眾上訴人亦不知為何不傳召專家，及何謂「秘密武器」。黃則重申是考慮到資源問題才不傳專家，又指眾上訴人在審訊透過他的陳詞等知道「秘密武器」是甚麼。

另外，資深大律師又質疑黃，於審訊前提訊時多次被法官斥責準備不足，更試過提訊時所有被告均無到庭而被法官斥責。黃稱該些事件確有發生，但稱責任不是單在他身上，並解釋安排及通知被告出庭的事宜非他本人負責，他亦從指示律師處得悉確有通知過被告出庭。資深大律師又指在開審第一天，黃曾提出終止聆訊，但事前卻沒有向法庭提出書面通知，有違法庭的實務指示，並質疑黃是當日才決定作此申請。黃則解釋忘記了提書面通知，但強調非當日才有此決定。

案件編號：CACC 425/2015