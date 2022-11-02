尼格襲港　入境處等多個部門公共服務暫停

本港天文台於今午(2日)1時40分發出8號西北烈風或暴風信號，風暴下多個政府部門服務暫停，其中入境事務處宣布，在8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心均暫停服務。

此外，衞生署轄下供送交新冠病毒測試樣本的9間指定胸肺科、皮膚科及社會衞生科診所收集點暫停開放。新冠疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心、社區疫苗接種站、私家診所新冠疫苗接種站及公立醫院新冠疫苗接種站關閉。所有社區檢測中心、社區檢測站和臨時流動採樣站均會關閉。

社署轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位停止開放。運輸署位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。立法會方面，今天的立法會會議在完成處理議程上的兩項政府法案後暫停，立法會公共申訴辦事處服務、立法會綜合大樓的公眾服務俱暫停。選舉事務處亦指2022年立法會選舉委員會界別補選選舉主任辦事處已暫停服務。