鄭錦滿等5人涉渠口助人逃出理大　否認妨礙司法公正受審

2019年11月警方封鎖圍堵香港理工大學期間，8人涉嫌意圖協助理大內的示威者逃避警方逮捕，當中包括立法會議員鄭松泰的助理鄭錦滿及1名民政署行政主任。其中5人否認妨礙司法公正罪，案件今（2日）在區域法院續審。控方今天宣讀開案陳詞，提及理大內有示威者利用地下渠道，繞過警方的地上防線逃出理大。案發當日，有多人在紅磡暢通道南的1個渠口旁邊行動，其後佩戴頭燈及防毒面罩的鄭錦滿與另1人從渠口爬出來。

案中8名被告為葉嘉祺（27歲，司機）、何志豪（28歲，裝修工）、鄭錦滿（32歲，立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任）、黃逸滔（25歲，無業）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）、林泳汶（31歲，廣告導演，女）及梁祖光（24歲，報稱售貨員）。當中葉嘉祺、黃逸滔及梁祖光各承認妨礙司法公正罪，梁另被控危險駕駛罪，該罪獲控方同意存檔法庭不予起訴。餘下5名被告則維持不認罪受審。

控方開案陳詞指，2019年11月20日早上約7時，巡警發現1輛私家車駛至暢通道南1個渠口旁邊，馮思睿及林泳汶都在車上。其後陳啟賢出現，他將一根紅繩綁在石柱上，另一端則伸入渠內，另有他人幫忙拉繩。不久有2名頭戴燈具及防毒面罩的人士從渠內爬出，其中1人就是鄭錦滿。警方於是展開行動，拘捕上述4人。由於涉案車輛的行車紀錄儀具備錄音功能，警方從中發現馮及林在車內的對話，顯示2人是知道有人會經渠口逃出理大。此外，同日清晨何志豪與已認罪的葉嘉祺，走在忠孝街的道上。警員把2人截停後作出查問，何因支吾以對而被警員以遊蕩罪拘捕。何在會面下，招認想為從理大逃出的人士提供義載服務，並承認他加入一個通訊軟件的群組，目的是要討論「家長接仔」的位置及「義載取酬」事宜，

案件編號：DCCC 314,363/2021