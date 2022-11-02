幼兒版復必泰供接種　可室溫存放12小時　較成人版長1倍

幼兒配方復必泰疫苗已運抵本港，即日(2日)起，5至11歲兒童可到4間兒童社區疫苗接種中心，打這款復必泰疫苗，取代現時打成人復必泰疫苗部分劑量的安排。兒童版疫苗稀釋後可在室溫存放12小時，較成人版多6小時，縮短藥房處理時間，延長疫苗有效期，但接種容量會由0.1毫升加至0.2毫升。有高級藥劑師解釋，稀釋後的分量雖有上述2種毫升的分別，但同樣含有10微克的mRNA成分，故只是藥廠出產成人版及幼兒童版時，有不同佐劑成分及容量，才有不同稀釋後所抽取的分量。

兒童醫院表示，幼兒版疫苗先將要搖勻，用針筒抽取1.3毫升生理鹽水，加入疫苗配方內，搖勻稀釋後抽取0.2毫升，再貼上批次及有效期等標籤。兒童版疫苗的劑量相當於成人版的3分之1。醫院提醒家長帶同子女注射疫苗前，盡量穿鬆身褲裙，方便在大腿外側打針，可減低患上心肌炎的風險。

院方又表示，2月中至今，已為這年齡層的兒童打超過6萬劑復必泰疫苗，至今無人出現嚴重不良反應，加上新的兒童配方穩定性較成人版好，料兒童針後副作用的風險不會比成人高，呼籲家長在冬季流感來臨前，盡快帶兒童打新冠和流感疫苗。